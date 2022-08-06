Burak Yılmaz, Hollanda'ya çabuk ısındı! 'Kral'a gol atmak için 21 dakika yetti...

Geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte bir kez şampiyonluk sevinci yaşamış olduğu Lille'den ayrılan ve kariyerine Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard ile yeni bir sayfa açan Burak Yılmaz, yeni ekibine çabuk ısındı.

Hollanda Ligi Eredivisie'de ilk hafta mücadelesinde Fortuna Sittard, Ajax'ı konuk etti.

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ajax'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Kenneth Taylor, 51. dakikada Devyne Rensch ve 62. dakikada Brian Brobbey kaydetti. Fortuna Sittard'ın gollerini ise 6. dakikada Paul Gladon ve 87. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax lige 3 puanla başlarken, Fortuna Sittard puansız bir başlangıç yapmış oldu.

BURAK YILMAZ FIRTINASI

Fortuna Sittard'ın yeni transferi Burak Yılmaz, karşılaşmaya 66. dakikada Tijjani Noslin'in yerine dahil oldu.

Oyuna girer girmez etkili oyunuyla dikkat çeken Kral lakaplı golcü, 87. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti. Yaptığı vuruşla rakip kaleciyi mağlup eden Yılmaz, attığı golle farkı 1'e indirdi.

Öte yandan Yılmaz'ın tribündeki ailes, golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.





