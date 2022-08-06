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  4. Burak Yılmaz, Hollanda'ya çabuk ısındı! 'Kral'a gol atmak için 21 dakika yetti...

Burak Yılmaz, Hollanda'ya çabuk ısındı! 'Kral'a gol atmak için 21 dakika yetti...

06.08.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile kontratı biten Burak Yılmaz, Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ın yolunu tutmuştu. Yeni kulübüyle 2 yılı oyuncu, 3 yılı antrenör olarak sözleşme imzalayan Yılmaz, Fortuna Sittard forması altında ilk maçına Ajax karşısında çıktı. Hollanda Ligi'nin ilk haftasında Ajax'ı konuk eden Sittard'da oyuna sonradan giren Burak Yılmaz, attığı gol ve performansıyla adından söz ettirdi.

Burak Yılmaz, Hollanda'ya çabuk ısındı! 'Kral'a gol atmak için 21 dakika yetti...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte bir kez şampiyonluk sevinci yaşamış olduğu Lille'den ayrılan ve kariyerine Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard ile yeni bir sayfa açan Burak Yılmaz, yeni ekibine çabuk ısındı.

Hollanda Ligi Eredivisie'de ilk hafta mücadelesinde Fortuna Sittard, Ajax'ı konuk etti.

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ajax'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Kenneth Taylor, 51. dakikada Devyne Rensch ve 62. dakikada Brian Brobbey kaydetti. Fortuna Sittard'ın gollerini ise 6. dakikada Paul Gladon ve 87. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax lige 3 puanla başlarken, Fortuna Sittard puansız bir başlangıç yapmış oldu.

BURAK YILMAZ FIRTINASI

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Fortuna Sittard'ın yeni transferi Burak Yılmaz, karşılaşmaya 66. dakikada Tijjani Noslin'in yerine dahil oldu.

Oyuna girer girmez etkili oyunuyla dikkat çeken Kral lakaplı golcü, 87. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti. Yaptığı vuruşla rakip kaleciyi mağlup eden Yılmaz, attığı golle farkı 1'e indirdi.

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Öte yandan Yılmaz'ın tribündeki ailes, golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fortuna Sittard ajax hollanda ligi
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