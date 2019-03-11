Burak Yılmaz, iç sahadaki performansıyla Beşiktaş'ı sırtlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, iki hafta aradan sonra galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve kaybetmeme serisini 8 maça çıkarttı. Attığı 50 golle ligin en çok gol atan takımı, maç başına 2 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlı ekip, savunmada ise sınıfta kaldı. Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 25 maçta kalesinde 34 gol gördü. İKİNCİ YARILARDA OYUNDAN DÜŞÜYOR Siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci devresinde özellikle ikinci yarıda yediği gollerle dikkat çekiyor. İkinci yarıda 8 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü. Daha önce ilk yarısını önde kapattığı Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarında puan kaybeden Beşiktaş, bu iki maç dahil kalesinde gördüğü 11 golün, 10'unu ikinci yarılarda yedi. Siyah-beyazlılar ilk yarısı önde kapattığı 2 karşılaşmada 4 puan bırakarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. BURAK YILMAZ İÇ SAHADA SIRTLIYOR

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Burak Yılmaz, ikinci yarıda Beşiktaş'ı sırtlıyor. Siyah-beyazlı ekipte çıktığı 7 maçta 5 gol atıp, 1 de asistlik katkı sağlayan tecrübeli golcü, iç sahadaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Taraftarların transfer olmasına karşı çıktığı Burak Yılmaz, iç sahada oynanan maçlarda Bursaspor'a iki, Fenebahçe'ye iki ve Konyaspor'a bir gol atma başarısı gösterdi. Burak, ayrıca Konyaspor maçında Ljajic'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Attığı gollerin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla arasındaki buzları eritmeyi başaran Burak Yılmaz, dış sahalarda oynanan maçlarda ise skor üretemedi. TARTIŞILAN ADAM KARİUS Siyahlı ekipte sezon başında kadroya dahil edilen Alman file bekçisi Loris Karius ise tartışılmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 27 maça çıkan Loris Karius, kalesinde 37 gol gördü. Ligde 21 maçta sahaya çıkan Alman kaleci, sadece 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Ligde 21 maçta kalesinde 27 gol gören Karius, Atiker Konyaspor karşısında yediği ikinci golün ardından taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Yapılan protestoların ardından bazı taraftarlarda Alman file bekçisine alkışlarla destek oldu.