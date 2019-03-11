SPOR

Burak Yılmaz, iç sahadaki performansıyla Beşiktaş'ı sırtlıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u yenerek lig ikinciliği için iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, özellikle iç sahada gösterdiği performansla takımını sırtlıyor.

Burak Yılmaz, iç sahadaki performansıyla Beşiktaş'ı sırtlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, iki hafta aradan sonra galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve kaybetmeme serisini 8 maça çıkarttı. Attığı 50 golle ligin en çok gol atan takımı, maç başına 2 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlı ekip, savunmada ise sınıfta kaldı. Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 25 maçta kalesinde 34 gol gördü.

İKİNCİ YARILARDA OYUNDAN DÜŞÜYOR

Siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci devresinde özellikle ikinci yarıda yediği gollerle dikkat çekiyor. İkinci yarıda 8 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü. Daha önce ilk yarısını önde kapattığı Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarında puan kaybeden Beşiktaş, bu iki maç dahil kalesinde gördüğü 11 golün, 10'unu ikinci yarılarda yedi. Siyah-beyazlılar ilk yarısı önde kapattığı 2 karşılaşmada 4 puan bırakarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

BURAK YILMAZ İÇ SAHADA SIRTLIYOR

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Burak Yılmaz, ikinci yarıda Beşiktaş'ı sırtlıyor. Siyah-beyazlı ekipte çıktığı 7 maçta 5 gol atıp, 1 de asistlik katkı sağlayan tecrübeli golcü, iç sahadaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Taraftarların transfer olmasına karşı çıktığı Burak Yılmaz, iç sahada oynanan maçlarda Bursaspor'a iki, Fenebahçe'ye iki ve Konyaspor'a bir gol atma başarısı gösterdi. Burak, ayrıca Konyaspor maçında Ljajic'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Attığı gollerin ardından siyah-beyazlı taraftarlarla arasındaki buzları eritmeyi başaran Burak Yılmaz, dış sahalarda oynanan maçlarda ise skor üretemedi.

TARTIŞILAN ADAM KARİUS

Siyahlı ekipte sezon başında kadroya dahil edilen Alman file bekçisi Loris Karius ise tartışılmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 27 maça çıkan Loris Karius, kalesinde 37 gol gördü. Ligde 21 maçta sahaya çıkan Alman kaleci, sadece 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Ligde 21 maçta kalesinde 27 gol gören Karius, Atiker Konyaspor karşısında yediği ikinci golün ardından taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Yapılan protestoların ardından bazı taraftarlarda Alman file bekçisine alkışlarla destek oldu.

SAVUNMA DÜŞTÜ, GOLCÜLER İŞ BAŞINDA

Siyah-beyazlı ekip bu sezon 25 haftası geride kalan ligde kalesinde 34 gol gördü. Savunmanın göbeğinde bu sezon Pepe, Vida, Mirin, Necip, Medel ve Roco gibi oyuncuları deneyen Şenol Güneş, takımın gol yemesine engel olmadı. 6 farklı oyuncuyu bu bölgede deneyen tecrübeli teknik adam zaman zaman yaşanan sakatlıklarda sağ ve sol bek mevkilerinde de zorunlu değişikliklere gitti. Süper Lig'de yer alan 18 takımın sadece 7'sinden az gol yiyen siyah-beyazlılar, geçen sezon ligde 34 hafta sonunda kalesinde 30 gol görmüştü. Ligin bitimine 9 hafta kalan siyah-beyazlılar geçen seneki gol yeme sayısını çoktan geride bırakmış oldu.

Öte yandan siyah-beyazlılar ligin en çok gol atan takımı durumunda. 25 haftada atıığı 50 golle maç başına 2 gol ortalaması yakalayan Beşiktaş, ligin en çok gol atan takımı oldu. Ligin ikinci yarısında 8 maçta 21 gol atan Beşiktaş, bu gollerin 11'ini karşılaşmaların ilk yarılarında kaydetti.

YÖNETİM VE ŞENOL GÜNEŞ HEDEFTE

Atiker Konyaspor karşılaşmasında Beşiktaş Yönetimi ve Şenol Güneş istifaya davet edildi. A Milli takım ile sözleşme imzalamasının ardından sosyal medyada büyük tepkiler alan Şenol Güneş, dün oynanan karşılaşmada da protesto edildi. Karşılaşma başlamadan önce Şenol Güneş'in isminin anons edilmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar tecrübeli teknik adamı ıslıkladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Atiker Konyaspor'un ikinci golü atmasının ardında 'Şenol Güneş Beşiktaş nerede' diye tempo tuttu. Siyah-beyazlılar taraftarlar Şenol Güneş'i istifaya davet ederken, yardımcı teknik direktör Guti Hernandez'e de 'I Love You Guti' tezahüratlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş taraftarının hedefindeki diğer isim ise Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu oldu.

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