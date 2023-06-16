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Burak Yılmaz ile resmen anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta göreve başlıyor...

16.06.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş görevinden ayrılmıştı. Burak Yılmaz'ın bu göreve getirileceği için yolların ayrıldığı öğrenilen Bayram Bektaş'ın ardından Burak Yılmaz ile her konuda anlaşma sağlandı.

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile her konuda anlaşma sağladı. Önümüzdeki sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacak Burak'ın bu akşam yapılan görüşmede şartları kabul ettiği öğrenildi.

"BURAYA ŞENOL HOCAMIN YANINDAN GELDİM" DEMİŞTİ

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Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, "Buraya Şenol Hocamın yanından geldim. Bizimle ilgili bazı düşünceleri vardır tabii ki ama bunu bizimle paylaşmadı. Biz beraber oluruz, olmayız ama onunla ilişkimiz devam eder. Diğer hocalarım da böyle. Hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum. Şartlar oluşur ya da oluşmaz... Projenin önemli olduğunu söyledim. Proje için de sabır olması gerek. Olur olmaz hayırlısı." demişti.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

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Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.


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