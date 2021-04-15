SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Burak Yılmaz'ın Dorukhan ve Abdülkadir Ömür isteği

Burak Yılmaz'ın Dorukhan ve Abdülkadir Ömür isteği

15.04.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Lille'de Burak Yılmaz, şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Burak, iki Türk futbolcu Dorukhan ve Abdülkadir Ömür'e Lille'e gelmeleri için transfer çağrısı yaptı.

Burak Yılmaz'ın Dorukhan ve Abdülkadir Ömür isteği

Fransa Ligi'nde Lille forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Fransız basınına açıklamalar yaptı. Yıldız forvet, Türkiye'den 2 futbolcuya transfer çağrısı yaptı. Burak Yılmaz, Galatasaray'da oynarken Wesley Sneijder ile aralarında geçen transfer diyaloğunu da anlattı.

1504

"SAKATLIK DÖNEMİM ZOR GEÇTİ"

Lille'deki performansı hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Sportif ve kişisel açıdan, çok iyi bir yıl geçiriyorum. Sakatlık yaşadığım son 1.5 ay benim açımdan zor geçti. Sonrasındaki adaptasyon sürecim iyi geçti. Takıma ve lige alıştım. Futbolun dili evrenseldir" açıklamasını yaptı.

SNEİJDER'DEN BURAK'A: NEDEN AVRUPA'YA GİTMİYORSUN?

Türkiye'de 4 büyük kulübün de formasını giyen Burak Yılmaz, Galatasaray'da oynarken Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder iler aralarındaki transfer diyaloğunu da şu sözlerle anlattı:

"Büyük Avrupa kulüplerinden teklifler aldım ama Türkiye'de kalmaya karar verdim. Galatasaray'da oynarken Wesley Sneijder, bana neden Avrupa'da ya da yurdışında oynamadığımı sordu. Bunun üzerine ben de bu duyguları hissetmek istedim."

3102

"DORUKHAN VE ABDÜLKADİR'İN GELMESİNİ İSTERDİM"

Burak Yılmaz, 'Türkiye'den hangi futbolcuları getirmek isterdin?' şeklindeki soruya da yanıt verdi. Golcü futbolcu, "Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün gelmesini isterdim. Özellikle Dorukhan'ın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor" ifadelerini kullandı.

504

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINA MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ"

Bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyan ve şampiyon olup olamayacağı merak konusu olan Lille'in şampiyonluk şansı için ise golcü futbolcu, "Şampiyon olmak istiyoruz, bunu gizleyemeyiz. Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sabırlı olmalı ve maç maç bakmalıyız" açıklamasını yaptı.

4504

"LİLLE'DE FORMA GİYEN TÜRK OYUNCULAR"

Burak Yılmaz, bu sezon Lille ekibinde 23 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Lille takımında, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi Türk oyuncular yer alıyor.

(AJANSSPOR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli
PSG, Mbappe yerine onun peşindePSG, Mbappe yerine onun peşinde
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fransa Dorukhan Toköz Abdülkadir Ömür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ayrılıyor

Beşiktaş'ın Artem Dovbyk'a ilgisi sürüyor

Beşiktaş'ın Artem Dovbyk'a ilgisi sürüyor

G.Saray'a Premier Lig'den golcü

G.Saray'a Premier Lig'den golcü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fenerbahçe'den çok kritik 3 puan!

Fenerbahçe'den çok kritik 3 puan!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ayrılığı hakkında şoke eden iddia! İşte gerçekler

Ayrılığı hakkında şoke eden iddia! İşte gerçekler

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.