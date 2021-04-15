Burak Yılmaz'ın Dorukhan ve Abdülkadir Ömür isteği

Fransa Ligi'nde Lille forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Fransız basınına açıklamalar yaptı. Yıldız forvet, Türkiye'den 2 futbolcuya transfer çağrısı yaptı. Burak Yılmaz, Galatasaray'da oynarken Wesley Sneijder ile aralarında geçen transfer diyaloğunu da anlattı.

"SAKATLIK DÖNEMİM ZOR GEÇTİ"

Lille'deki performansı hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Sportif ve kişisel açıdan, çok iyi bir yıl geçiriyorum. Sakatlık yaşadığım son 1.5 ay benim açımdan zor geçti. Sonrasındaki adaptasyon sürecim iyi geçti. Takıma ve lige alıştım. Futbolun dili evrenseldir" açıklamasını yaptı.

SNEİJDER'DEN BURAK'A: NEDEN AVRUPA'YA GİTMİYORSUN?

Türkiye'de 4 büyük kulübün de formasını giyen Burak Yılmaz, Galatasaray'da oynarken Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder iler aralarındaki transfer diyaloğunu da şu sözlerle anlattı:

"Büyük Avrupa kulüplerinden teklifler aldım ama Türkiye'de kalmaya karar verdim. Galatasaray'da oynarken Wesley Sneijder, bana neden Avrupa'da ya da yurdışında oynamadığımı sordu. Bunun üzerine ben de bu duyguları hissetmek istedim."

"DORUKHAN VE ABDÜLKADİR'İN GELMESİNİ İSTERDİM"

Burak Yılmaz, 'Türkiye'den hangi futbolcuları getirmek isterdin?' şeklindeki soruya da yanıt verdi. Golcü futbolcu, "Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün gelmesini isterdim. Özellikle Dorukhan'ın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor" ifadelerini kullandı.