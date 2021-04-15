Burak Yılmaz'ın Dorukhan ve Abdülkadir Ömür isteği

Fransa Ligi'nde Lille forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Fransız basınına açıklamalar yaptı. Yıldız forvet, Türkiye'den 2 futbolcuya transfer çağrısı yaptı. Burak Yılmaz, Galatasaray'da oynarken Wesley Sneijder ile aralarında geçen transfer diyaloğunu da anlattı.
Lille'deki performansı hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Sportif ve kişisel açıdan, çok iyi bir yıl geçiriyorum. Sakatlık yaşadığım son 1.5 ay benim açımdan zor geçti. Sonrasındaki adaptasyon sürecim iyi geçti. Takıma ve lige alıştım. Futbolun dili evrenseldir" açıklamasını yaptı.
Türkiye'de 4 büyük kulübün de formasını giyen Burak Yılmaz, Galatasaray'da oynarken Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder iler aralarındaki transfer diyaloğunu da şu sözlerle anlattı:
"Büyük Avrupa kulüplerinden teklifler aldım ama Türkiye'de kalmaya karar verdim. Galatasaray'da oynarken Wesley Sneijder, bana neden Avrupa'da ya da yurdışında oynamadığımı sordu. Bunun üzerine ben de bu duyguları hissetmek istedim."
Burak Yılmaz, 'Türkiye'den hangi futbolcuları getirmek isterdin?' şeklindeki soruya da yanıt verdi. Golcü futbolcu, "Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür'ün gelmesini isterdim. Özellikle Dorukhan'ın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor" ifadelerini kullandı.
Bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyan ve şampiyon olup olamayacağı merak konusu olan Lille'in şampiyonluk şansı için ise golcü futbolcu, "Şampiyon olmak istiyoruz, bunu gizleyemeyiz. Kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sabırlı olmalı ve maç maç bakmalıyız" açıklamasını yaptı.
Burak Yılmaz, bu sezon Lille ekibinde 23 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Lille takımında, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi Türk oyuncular yer alıyor.
(AJANSSPOR)
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