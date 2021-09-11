SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Burak Yılmaz'ın golü puan için yetmedi

Burak Yılmaz'ın golü puan için yetmedi

11.09.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de 5'inci haftanın açılış maçında Lille, deplasmanda Lorient'e 2-1 mağlup oldu. Lille'in golünü 25'inci dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti.

Burak Yılmaz'ın golü puan için yetmedi

Fransa Ligue 1'in 5'inci haftasında Lorient, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 7'nci dakikada Lauriente'nin golüyle 1-0 öne geçti.

25'inci dakikada Lille'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarı bu skorla sonuçlanırken 87'nci dakikada Moffi'nin golüyle Lorient, 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Lorient sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 8'e yükseltti. Lille ise 5 puanda kaldı. Lille'de Burak Yılmaz 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazıcı, 75'inci dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözler Bakasetas'ın üzerindeGözler Bakasetas'ın üzerinde
Büyük tehlike! 72 saat sonra kendini gösteriyorBüyük tehlike! 72 saat sonra kendini gösteriyor
Burak Yılmaz damga vurmaya devam ediyorBurak Yılmaz damga vurmaya devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Yeni transfere büyük şok! Kimse beklemiyordu

Yeni transfere büyük şok! Kimse beklemiyordu

Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması

Sergen Yalçın'dan Milli Takım açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.