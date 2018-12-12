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Burak Yılmaz'ın menajerinin talepleri Trabzonspor'u çıldırttı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.12.2018 14:14 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın menajeri ile yapılan görüşmelerde henüz olumlu sonuç alınamadı. Burak Yılmaz adına görüşmeleri yürüten menajerinin talepleri, Trabzonspor yönetiminin tepkisini çekti.

Burak Yılmaz'ın menajerinin talepleri Trabzonspor'u çıldırttı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz, 5-0’lı Malatyaspor yenilgisinin ardınan Onur Kıvrak’la beraber kadro dışı bırakıldı... bordo-mavililer o haftadan sonra oynanan 3 maçtan 9 puan çıkardı. Alınan 9 puana takım arkadaşları kadar Burak da sevindi. Çünkü golcü oyuncunun sözleşmesinde ''Oynasın, oynamasın; kazanılan her 1 puan başına 12 bin 500 euro alır'' maddesi var. Kadro dışı kaldığında kazanılan 9 puan için Burak’ının cebine arkadaşları 112 bin 500 Euro koydu.

MENAJERİ ÇILDIRTTI

Trabzonspor yönetimi adına Mehmet Yiğit Alp ile Burak Yılmaz’ın menajeri arasında sözleşme feshi görüşmelere devam ediyor... Mehmet Yiğit Alp golcü oyuncunun menajerine alacağı 3 milyon 550 bin Euro’yu bırakması durumunda Beşiktaş’a gitmesine izin vereceklerini söyledi. Burak’ın menajeri ise alacaklarını bırakmaya niyetleri olmadığını hatta ilk 15 haftada toplanan 25 puanın karşılığı olan 312 bin 500 Euro’luk bonusları da bırakmayacaklarını iletti.

Bordo-mavili ekibin bu sezon Avrupa Kupalarına katılacağına inandıklarını söyleyen golcü oyuncunun menajeri oradan gelecek 1.5 milyon Euro’luk bonus için de sulh olmazsa mahkemeye gideceklerini belirtti. Burak’ın 3 milyon 550 bin Euro’luk ücretinin Euro olarak ödenmesi durumunda 2 milyon Euro’luk bonusları bonservis bedeli olarak bırakabileceklerini söyledi.

Mehmet Yiğit Alp, Onur ve Burak için ''yönetim kurulu kararı var. Şu anda o kararın değişmesi için başka bir şart oluştuğunu düşünmüyorum'' dedi.

(Fotospor)

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