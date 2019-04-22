Mynet Trend

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 22.04.2019 22:40 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken mücadeleye Burak Yılmaz'ın harika frikik golü damga vurdu. 28 metreden kaydettiği frikik golüyle Beşiktaş'a galibiyeti getiren Burak Yılmaz, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Sosyal medyada Burak Yılmaz'la ilgili yapılan yorumlar şöyle;

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz Beşiktaş

En Çok Okunan Trend Haberler

Süper minisi ve seksi dansı olay oldu

Süper minisi ve seksi dansı olay oldu

İndirimli ulaşım ve su hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

İndirimli ulaşım ve su hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Davada ceza çıktı; Sıla bu paylaşımı yaptı

Davada ceza çıktı; Sıla bu paylaşımı yaptı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Futbolcu kızlara camii cemaatinden tepki

Futbolcu kızlara camii cemaatinden tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Amatör küme maçında kavga! 2 futbolcu hastanelik oldu

Amatör küme maçında kavga! 2 futbolcu hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
G.Saray'dan F.Bahçe'ye anlamlı destek!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye anlamlı destek!

Saynur Öztürk Kaldırım ile Panayiotis Karagianis'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Serdar Ali Çelikler: Arda Turan, Başakşehir'de oynamak istemiyor! Aklı, gönlü Galatasaray'da

Arda Turan'la ilgili bomba iddia!

Darren Bent aldattığı eşinin evini basmaktan gözaltına alındı

Aldattığı eşinin evini bastı

Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşanıyor (Tosic'in yeni aşkı Jovana Djordjevic)

Tosic ile Jelena boşanıyor! İşte yeni aşkı

Tümer Metin: Gidip ben oynasam, topu Tolgay'dan daha iyi kullanırım

Tümer Metin, F.Bahçeli yıldıza fena patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.