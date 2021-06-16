Umut Meraş: Özür dileriz

A Milli Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği maçın ardından Umut Meraş konuştu.

"ÖZÜR DİLERİZ"

İsviçre maçını kazanmak istediğimizi vurgulayan Umut, "İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Mert Müldür ise,"Hepimiz çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Üzücü bir olay, yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak çıkar mıyız, bilmiyorum ama elimizden geleni İsviçre maçında yapmalıyız." dedi.

