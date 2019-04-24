Burak Yılmaz ligin ikinci yarısında iki takımdan fazla gol attı

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci yarısında gösterdiği performansla zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta golcü oyuncu Burak Yılmaz, performansıyla parmak ısırtıyor. Tecrübeli futbolcu ligin ikinci yarısında attığı 9 golle takımın en golcü ismi oldu. Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz'ın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet alırken 1 kez de berabere kaldı. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, ligin ikinci yarısında 2 Süper Lig ekibinden fazla gol attı. Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla Bursaspor (2), Fenerbahçe (2), Atiker Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplamda 9 gol kaydederken, Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor ve Göztepe ligin ikinci yarısında oynadıkları 12 maçta sadece 8'er kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

İKİNCİ YARININ EN GOLCÜSÜ BEŞİKTAŞ

Siyah-Beyazlılar yakaladığı başarının yanında ligin ikinci yarısında gol yollarında da oldukça etkili bir performans ortaya koyuyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk devresindeki 17 maçta rakip ağları 28 kez havalandıran Beşiktaş, ikinci yarıdaki 12 haftalık dilimde ise rakip ağlara 34 gol gönderdi. Siyah-Beyazlılar bu istatistikle ligin ikinci yarısında en fazla gol atan takım oldu. Siyah-Beyazlıları 32 golle Galatasaray takip ederken, 3'üncü sırada ise 23 golle lider Medipol Başakşehir takip etti.