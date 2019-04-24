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Burak Yılmaz ligin ikinci yarısında iki takımdan fazla gol attı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışında kalmasını sağlayan Burak Yılmaz, Süper Lig'in ikinci yarısında iki takımdan fazla gol atmayı başardı.

Burak Yılmaz ligin ikinci yarısında iki takımdan fazla gol attı

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci yarısında gösterdiği performansla zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta golcü oyuncu Burak Yılmaz, performansıyla parmak ısırtıyor. Tecrübeli futbolcu ligin ikinci yarısında attığı 9 golle takımın en golcü ismi oldu. Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz'ın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet alırken 1 kez de berabere kaldı. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, ligin ikinci yarısında 2 Süper Lig ekibinden fazla gol attı. Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla Bursaspor (2), Fenerbahçe (2), Atiker Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplamda 9 gol kaydederken, Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor ve Göztepe ligin ikinci yarısında oynadıkları 12 maçta sadece 8'er kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

İKİNCİ YARININ EN GOLCÜSÜ BEŞİKTAŞ

Siyah-Beyazlılar yakaladığı başarının yanında ligin ikinci yarısında gol yollarında da oldukça etkili bir performans ortaya koyuyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk devresindeki 17 maçta rakip ağları 28 kez havalandıran Beşiktaş, ikinci yarıdaki 12 haftalık dilimde ise rakip ağlara 34 gol gönderdi. Siyah-Beyazlılar bu istatistikle ligin ikinci yarısında en fazla gol atan takım oldu. Siyah-Beyazlıları 32 golle Galatasaray takip ederken, 3'üncü sırada ise 23 golle lider Medipol Başakşehir takip etti.

KAGAWA SONRADAN GİRDİĞİ MAÇLARDA DAHA ETKİLİ

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bonservisinin alınıp, alınmamasıyla ilgili birçok spekülasyon olan Shinji Kagawa, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda daha etkili performans gösteriyor. Japon futbolcu, Süper Lig'de atma başarısı gösterdiği 3 golü de oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor karşısında oyuna 81'inci dakikada dahil olan Kagawa, 82 ve 84'üncü dakikalarda rakip fileleri iki kez havalandırmıştı. Japon futbolcu, diğer golünü ise iç sahada kazanılan Atiker Konyaspor maçında kaydetti. Atiker Konyaspor maçının 75'inci dakikasında oyuna dahil olan Kagawa, 90+3'üncü dakikada attığı golle takımına kritik bir 3 puan kazandırmıştı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki tek asistini ise ilk 11'de başladığı Fenerbahçe derbisinde yapmıştı.

Beşiktaş formasını 9 maçta terleten Kagawa, bu maçların sadece 3'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, toplamda 366 dakika forma şansı buldu. Japon yıldız, ortalama 40.5 dakika oyunda kaldı.

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