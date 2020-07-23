SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Burak Yılmaz, Lille'e transferi için Beşiktaş yönetimi ile anlaştı!

Burak Yılmaz, Lille'e transferi için Beşiktaş yönetimi ile anlaştı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.07.2020 22:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, alacaklarını bırakması karşılığında Burak Yılmaz’ın transferine onay verdi. Burak Yılmaz, gelecek sezon Lille forması giyecek.

Burak Yılmaz, Lille'e transferi için Beşiktaş yönetimi ile anlaştı!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, Fransız temsilsicisi Lille ile anlaşmaya vardı.

Burak Yılmaz kariyerini Lille'de sürdürecek.

35 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan alacağı 12 milyon TL'nin 4 milyon Lira'lık bölümünden vazgeçerek sözleşmesini feshetmek için anlaşmaya vardı.

Burak Yılmaz serbest oyuncu statüsünde Lille'e gideceği için Beşiktaş bu transferden bonservis ücreti almayacak.

Fransız ekibiyle 2 yıllık mukavele imzalayacak milli forvet, İstanbul'a gelecek Lille sağlık ekibinin kontrolünden geçtikten sonra transfer noktalanacak.

Burak Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 13 gole attı.

Yıldız oyuncu, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Lille kadrosunda üçüncü Türk olacak. (NTV Spor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
Yıldız futbolcudan Beşiktaş'a veda mesajıYıldız futbolcudan Beşiktaş'a veda mesajı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

Tepki çekti! 'Keşke Derya her şeyi anlatsa'

Mircea Lucescu imzayı attı! İşte yeni takımı...

Mircea Lucescu imzayı attı! İşte yeni takımı...

'Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz'

'Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz'

Fenerbahçe'de flaş ayrılık açıklandı!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık açıklandı!

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Veda etti...

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Veda etti...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Derbide Beşiktaş kazandı!

Derbide Beşiktaş kazandı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
şimdiye kadar gelmiş en beyinsiz yönetim bunlardır....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burak Yılmaz, Lille'e transferi için Beşiktaş yönetimi ile anlaştı!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!

Kevin Prince Boateng'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Yıldız futbolcudan Beşiktaş'a veda mesajı

Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'tan ayrıldı!

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Veda etti...

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a Welinton ve Cisse cevabı

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer cevabı

Beşiktaş'tan 5 transfer hamlesi

Beşiktaş'tan 5 transfer hamlesi

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye takas teklifi! ''Ver Ozan'ı, al Ljajic'i''

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.