Burak Yılmaz paylaşımıyla kafaları allak bullak etti! Futbolu bırakıyor mu? Herkes açıklayacağı kararı bekliyor...

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş forması giyen 2020/21 sezonunda Beşiktaş'tan ayrılarak Fransız ekibi Lille'e transfer olan sonrasında Fortuna Sittard'ın yolunu tutan ve sürpriz bir kararla takıma veda eden Burak Yılmaz sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

37 yaşındaki golcü oyuncu kişisel hesabından bir video paylaşırken, videoda kariyerinde oynadığı tüm takımların formalarının olduğu görüldü. Yıldız isim paylaşımına kum saati de eklerken, kariyerinde nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Birçok taraftar bu paylaşımı Burak Yılmaz'ın aktif futbolculuk kariyerini noktalayacağının sinyali olarak yorumladı. ekledi ve kararını kısa süre içerisinde açıklayacağının sinyallerini verdi.

BEŞİKTAŞ'A MI DÖNÜYOR?

Son günlerde Burak Yılmaz için Beşiktaş iddiaları ortaya atılırken, yıldız isim için Siyah-Beyazlı ekipte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacağı söylentileri de sıkça konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde oynanan Eyüpspor - Bodrumspor karşılaşmasında bir taraftar Yılmaz'a "Seni Beşiktaş'a, Şenol Güneş'in yanına bekliyoruz" derken, tecrübeli isim bu sözlere gülerek karşılık vermişti.

KIRILMA NOKTASI: ŞENOL GÜNEŞ

Her fırsatta Şenol Güneş'e büyük saygı duyduğunu söyleyen Burak Yılmaz, Güneş ile tanışmasının hayatının kırılma noktası olduğunu ve kendisine olan sevgisini dile getirdi.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN O PAYLAŞIMI:

Burak Yılmaz'dan veda gibi paylaşım... ⌛️ pic.twitter.com/kc6VWxLQ8c — Mynet Spor (@mynetspor) June 1, 2023



