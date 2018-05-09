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Burak Yılmaz sezonu kapattı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu golcü futbolcu Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ligde kalan iki haftada takımını yalnız bırakacak.

Burak Yılmaz sezonu kapattı

Trabzonsporlu golcü futbolcu Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ligde kalan iki haftada takımını yalnız bırakacak. Kulüpten alınan bilgiye göre; fıtık ameliyatı için Almanya'ya giden deneyimli oyuncu sezonu kapattı. Böylece Trabzonspor'da Burak ile birlikte sezonu kapatan oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Daha önce Onur, Kamil Ahmet, Uğur ve Castillo da sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.

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Trabzonspor burak yılmaz Spor Toto Süper Lig

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