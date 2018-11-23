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Burak Yılmaz sürprizine Fatih Terim'den veto

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.11.2018 09:05 | Son Güncelleme

Abdürrahim Albayrak'ın Burak Yılmaz sürprizine Fatih Terim'den veto...

Burak Yılmaz sürprizine Fatih Terim'den veto

Daha önce Burak Yılmaz’ı almak için Moskova’ya çıkarma yapan Abdürrahim Albayrak, Trabzonspor’dan ayrılık hazırlığı yapan golcü oyuncu için bir dizi görüşme gerçekleştirdi…

Amacı her ne kadar milli takımdan sorun yaşasalarda Terim’in böyle ufak tefek şeylerin üzerinde durmayacağı ve imza attırması durumunda Burak’ı isteyeceği yönündeydi. Fakat Albayrak’ın yapmak istediği sürpriz ters tepti. Terim gayri resmi görüşmeler için Albayrak’a, “Burak’ı istemiyorum” dedi. Defteri kapattı. (FOTOSPOR)

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