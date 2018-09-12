Burak yılmaz: Transfer konuları kapandı gitti

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, 'Futbolun Süperleri' ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ligde 4 hafta geçtiğini ve oynayamadığını söyleyen Yılmaz, "Maçları izlerken diyorum ki kendime, keşke iğneyle oynamasaydım, keşke o ameliyatları olmak zorunda kalmasaydım da şimdi sahada olabilseydim. Çok üzülüyorum. Ama böyle bir gecede yer alınca da iyi ki yapmışım diyorsun. Güzel bir organizasyon. Çok mutluyum, böyle yerlerde bulunmak kendini iyi hissettiriyor. Bu organizasyonu yapanlara teşekkür ederiz" dedi.
Transfer ile ilgili gelen sorulara, "O konular kapandı gitti" yanıtını veren yıldız oyuncu, Trabzonspor taraftarının kendisine desteği hakkında, "Sağ olsunlar beni her zaman destekliyorlar. Taraftarımın desteği her zaman Trabzonspor'a. Bana da ayrı bir sevgileri var teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz sahalara ne zaman döneceği sorusuna ise "3 gündür takımla antrenmanlara başladım, Allah'a şükür kendimi iyi hissediyorum. Biraz daha zamanım var ama" yanıtını verdi.
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