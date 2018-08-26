Burak Yılmaz transferinde son dakika | Burak Yılmaz'dan Galatasaray beğenisi!

Bu kez Gomis'in Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından golcü arayışısına giren Galatasaray'da Burak Yılmaz ismi ön plana çıkmaya başladı. Ancak Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamayla kesinlikle Trabzonspor'da kalacağını açıklamasına rağmen, dün yaptığı beğeni kafaları karıştırdı.

Burak Yılmaz Instagram hesabından eskiye ait Galatasaray forması giydiği fotoğrafının yer aldığı bir paylaşımı beğenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu beğeni; bir kesim tarafından yıldız futbolcunun kendisini transfer etmek isteyen Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanırken, bir kesim ise beğeninin transferle alakası olmadığı görüşünü ileri sürdü.





