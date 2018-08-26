Burak Yılmaz transferinde son dakika | Burak Yılmaz'dan Galatasaray beğenisi!

Bu kez Gomis'in Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından golcü arayışısına giren Galatasaray'da Burak Yılmaz ismi ön plana çıkmaya başladı. Ancak Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamayla kesinlikle Trabzonspor'da kalacağını açıklamasına rağmen, dün yaptığı beğeni kafaları karıştırdı.
Burak Yılmaz Instagram hesabından eskiye ait Galatasaray forması giydiği fotoğrafının yer aldığı bir paylaşımı beğenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bu beğeni; bir kesim tarafından yıldız futbolcunun kendisini transfer etmek isteyen Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanırken, bir kesim ise beğeninin transferle alakası olmadığı görüşünü ileri sürdü.
Beşiktaş son dakika transfer haberi | Beşiktaş Loris Karius'u transfer ettiğini açıkladı!
Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!
Fenerbahçe, Diego Reyes'i resmen açıkladı
Fenerbahçe istedi, 2. Lig'e gitti!
G.Saray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Ve Burak Yılmaz kararını açıkladı
Gomis için olay kavga iddiası!
Mustafa Pektemek'in yeni adresi!
Süper Lig'in eski yıldızından şaşırtan transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum