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Burak Yılmaz: Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz

24.05.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz: Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, "Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz." dedi.

Burak Yılmaz, Lille takımıyla elde ettiği şampiyonluğa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz." diyen Burak, şehir merkezinde takım arkadaşlarıyla yaptığı kutlamanın ve insanların sevgisinin çok güzel olduğunu belirtti.

Türk bayrağını yanından ayırmaması konusunda, "Tabii ki biz Türk'üz, Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanan Burak Yılmaz, Lille taraftarlarının kendisine yönelik sevgisine ve takımdaki başarısına ilişkin, "Sağ olsunlar. Güzel sezon geçti. Çok güzeldi bizim için. Mahcup olmadık. Şükürler olsun. Şimdi ülkemize döneceğiz. Milli takıma gideceğiz." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydetti ve takımının en skorer ismi oldu.

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