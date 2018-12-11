Burak ve Onur'dan Trabzon'a büyük şok!

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarının ödenmemesinin ardından tek taraflı sözleşme fesih talebi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle TFF aracılığıyla bordo-mavili kulübe ihtar çekti.

Bordo-mavili kulüp, noter aracılığıyla TFF'ye gönderilen ihtar yazısı üzerine 30 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde iki oyuncu da 'tek taraflı sözleşme fesih' haklarını kullanabilecekler.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı." dedi.

Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF'ye başvuru yapmış ancak başvurusunu geri çekmişti.

