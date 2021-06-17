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Burak Yörük kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte Burak Yörük'ün oynadığı dizi ve filmler...

17.06.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Baraj dizisinde psikolojik sorunları olan Tarık adlı bir genci canlandıran Burak Yörük, başarılı performansıyla FOX TV’de 18 Haziran Cuma akşamı ilk bölümü yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde yer aldı. Burak Yörük, Dede Korkut Hikâyeleri, 4N1K İlk Aşk, 4N1K Yeni Başlangıçlar, 20 Dakika, Şeytan gibi projelerde de sevenleriyle buluşmuştu.

Burak Yörük kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte Burak Yörük'ün oynadığı dizi ve filmler...

Yakışıklı oyuncu çok genç yaşta oyunculuğa adım attı. Adeta oyunculuğu setlerde öğrenen Burak Yörük, en son FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj adlı dizide rol aldı. Dizide Tarık karakterine hayat veren Yörük, yakışıklılığı kadar oyunculuğu ile de dikkat çekti.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

26 Mayıs 1995 doğumlu olan genç oyuncu aslen İstanbulludur. Genç kızların en çok merak ettiği soru ise Burak Yörük’ün evli olup olmadığı. Genç oyuncu en son meslektaşı Alina Boz ile birlikteydi. Genç çift geçtiğimiz aylarda ilişkiyi bitirdi. Burak Yörük’ün şu anda herhangi bir ilişkisi yok.

BURAK YÖRÜK'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020 - Baraj (Tarık Yılmaz)

Burak Yörük kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte Burak Yörük'ün oynadığı dizi ve filmler...

BURAK YÖRÜK: “NE HAKKINDA KONUŞSAM, BAŞIMA GELİYOR”

Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alacak olan Burak Yörük verdiği bir röportajda, “Çok rahat, herkes çok tatlı. Çok mutluyum ben bu sette” diyerek yeni dizisinden memnun olduğunu söyledi. Hiçbir şey ile ilgili büyük konuşmak istemediğini anlatan Burak Yörük, ne hakkında konuşsa başına geldiğini söyledi. Oyuncu, “Herkesin bir şansı daha hak ettiğini” belirterek dizinin hikayesinde de yer alan ikinci şansa vurgu yaptı.

18 Haziran Cuma günü ilk bölümü yayınlanacak dizinin başrol oyuncuları Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel. Ayrıca yapımda yer alan diğer isimler şöyle: Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Mehmet Korhan Fırat, Süleyman Atanısev, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Murat Karasu ve Mehmet Yılmaz.

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