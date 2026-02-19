Uyuşturucu operasyonu: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu...

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ünlü isimler mercek altında. Aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu’nun da bulunduğu 21 isim, iki günlük gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Şubat’ta başlatılan operasyon kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler gece yarısı evlerinden alınarak gözaltına alınmıştı. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen ünlü isimlerle ilgili gelişmeler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Soruşturmanın detayları merak edilirken, gözler şimdi adliyeden çıkacak karara çevrildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Tolga Kulakçı ve Furkan Koçan.