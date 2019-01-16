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Burası Adana'nın Sibiryası! İlçe görünmez oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 16.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

Adana'daki Tufanbeyli ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Yolların kapandığı, araçların kar altında kaldığı ilçe adeta görünmez oldu. Köylerde daha ağır geçen kış günlerinde kar kalınlığı 2,5 metreye kadar ulaştı. İlçe merkezinde bile kar yağışı tüm yolları kapadı.

Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yol açma çalışmaları başlatması arabası olan vatandaşların endişe yaşamasına neden oldu. İş makinelerinin araçlara zarar vermesini istemeyen vatandaşlar, arabaların üzerindeki karları temizlemeye çalıştı.

Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde merkezinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşırken, yollar kapandı, araçlar tamamen kar altında kaldı, okullar tatil edildi.
Tufanbeyli ilçesinde dünden beri devam eden kar yağışı hayatı felç etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1.5 metre olurken, köylerde kar kalınlığı 2.5 metreye kadar çıkıyor. İlçe merkezinde bile aşırı kar yağışı nedeniyle bütün yollar kapandı.
Yol kenarında park edilen araçlar kardan dolayı görünmez hale geldi. Vatandaşlar yol açma çalışması sırasında iş makinelerinin araçlara zarar vermemesi için araçların üzerindeki karları atarak onları açığa çıkarmaya çalıştı.
Bütün yollar kapalı olduğu için kaymakamlık tarafından okullar da tatil edildi.
Hava sıcaklığının gündüz 1 derece gece ise eksi 9 derece olduğu görülürken, yarın gündüz eksi 4, gece ise eksi 15'e kadar düşeceği öğrenildi. Bu durum en çok çocuklara yaradı onlar aşırı kara rağmen sokağa çıkıp oynadı.
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Anahtar Kelimeler:
adana kar kış

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