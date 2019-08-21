Burası Şile! Karaya oturan gemi 1 yıldır bekliyor

Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi Şile'de Sahilköy Karaburun mevkisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. 16 kişilik gemi mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tahliye edilmişti. 2018 Aralık ayından beri karaya oturduğu yerde duran gemi havadan görüntülendi.
Karaya oturan gemide ekiplerin çalışmalarının ardından geminin adeta kaderine terk edildiği görüldü. Geminin gövdesinden kırıldığı ve içine su dolduğu dikkat çekti.
(İHA)
Kayaların arasındaki gizem! Hititler'e kadar uzanıyor
5 bin yıllık şehir ortaya çıktı!Türk arkeologlardan tarihi keşif
Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bakın ideal boyutu kaçmış!
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum