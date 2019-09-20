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Burası Türkiye! 'Hayalet köy' havadan görüntülendi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 'hayalet köy' olarak bilenen terk edilmiş Kayaköy havadan görüntülendi. Uzun zamandır kimsenin yaşamadığı köyün manzarası büyüledi. Depremde büyük hasar gören taş evlerin zamana meydan okuma çabası da gözler önüne serildi.

Türkiye’nin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alana da ev sahipliği yapıyor.

KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Rumlar döneminden kalan terk edilmiş Kayaköy, havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu. Terk edilen köyün zirvesinde yer alan Türk Bayrağı ile bütünleşen manzara kendine hayran bırakıyor.

YAKLAŞIK 500 HANE BULUNUYOR

Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamıştı. Türklerin de bir dönem sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra köyde bir daha yerleşik yaşam kurulmadı. Kayaköy’de yaklaşık 500 hane bulunuyor.

KORUMA ALTINA ALINMIŞ

Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen köy, 2 Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte koruma altına alınmış durumda ziyaretçilerini bekliyor. Bölgeyi ziyaret için yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi geliyor.

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hayalet köy Fethiye ilginç haberler Seyahat

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