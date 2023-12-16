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Buray'dan şaşırtan Ezgi Şenler itirafı! "Evlilik olacağını sanmıyorum"

16.12.2023 17:20 | Son Güncelleme:
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Sevilen şarkıcı Buray oyuncu Ezgi Şenler ile olan ilişkisi hakkında şaşırtan bir açıklamada bulundu. Bir YouTube kanalında Serhat Tekin’in konuğu olan Buray evlilik düşünmediğini dile getirdi.

Oyuncu Ezgi Şenler ile dolu dizgin aşk yaşayan şarkıcı Buray ilişkisi hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin’in konuğu oldu. Tekin'in sorularına yanıt veren Buray, sevgilisi Ezgi Şenler ile evlenmeyi düşünmediğini söyledi.

ezgi buray poz

İLİŞKİSİ HAKKINDA ŞAŞIRTAN İTİRAF

Oyuncu Ezgi Şenler ille aşk yaşayan ünlü şarkıcı Buray'a Serhat Tekin sorularını yöneltti. Tekin'in “Ezgi Şenler’in işlerine karışır mısın? Mesela senaryolara bakar mısın?” sorusuna Buray, “Yok, karışmam. İşine saygı duyuyorum. O kendine yakışanı, en iyi gelen şeyi seçebilecek biri. Tavsiye verdiğimiz zamanlar oluyor işlerimizde. Destek veriyoruz birbirimize. Ezgi’nin geleceği çok parlak. Yetenekli biri.” şeklinde yanıt verdi.

burayy

Daha sonra mutlu bir ilişkileri olduğunu ve birlikte güzel anılar biriktirdiklerini söyleyen Buray, “İleride evlilik haberini alır mıyız?” sorusuna ise “Sanmıyorum. Ben bir kere denedim. Olmuyor. Zor bir hayat stili. Ama tabii büyük de konuşmak olmaz” ifadelerini kullandı.

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