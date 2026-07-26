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Sefo konser sonrası tezgahın başına geçti! Yaptığı pidedeki detay dikkat çekti

Samsun'un Bafra ilçesine gelen ünlü şarkıcı Sefo, konserin ardından Bafra'nın coğrafi işaretli lezzeti Bafra pidesini kendi elleriyle yaptı. Hazırladığı pidenin hamuruna "S" harfi şeklini veren Sefo, bunun nedenini bakın nasıl açıkladı...

Sefo konser sonrası tezgahın başına geçti! Yaptığı pidedeki detay dikkat çekti

Bir festival kapsamında Bafra'da bulunan 'Sefo' adıyla tanınan ünlü şarkıcı Seyfullah Sağır, konser sonrası bir pide restoranını ziyaret ederek, Bafra pidesi yaptı.

Sefo konser sonrası tezgahın başına geçti! Yaptığı pidedeki detay dikkat çekti 1

HAMURA "S" HARFİ YAPTI

Tezgâhın başına geçen Sefo, hamurun hazırlanışını ve pide yapımının inceliklerini öğrendi. Hamuru kendi elleriyle açan ve iç harcını yerleştiren Sefo, hazırladığı pideye farklı bir dokunuş katmak amacıyla hamura "S" harfi şeklini verdi. Sanatçı, bu sırada yaptığı esprili açıklamada, "Bu, Samsunspor'un S'si" ifadelerini kullandı.

Sefo konser sonrası tezgahın başına geçti! Yaptığı pidedeki detay dikkat çekti 2

YAPTIĞI PİDEYİ VATANDAŞLARA İKRAM ETTİ

Hazırladığı pideyi fırına veren Sefo, pişmesini heyecanla bekledi. Fırından çıkan sıcak pideyi restoranda bulunan vatandaşlara ikram eden şarkıcı alkış aldı.

Sefo konser sonrası tezgahın başına geçti! Yaptığı pidedeki detay dikkat çekti 3

Samimi tavırlarıyla ilgi gören Sefo, hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra Sefo pide
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