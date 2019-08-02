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Buraya giren şaşkına dönüyor! Sıcaklık dışarıda 30, içeride bakın kaç derece!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda kışın 10 metreye kadar ulaşan karın erimesi sonucu oluşan mağaralar ve tüneller hayranlık uyandırıyor. Mereto Dağı zirvesinde kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek, 3 metre yüksekliğinde mağaralara ve 50 metre uzunluğunda tünellere dönüşüyor. Bu doğa harikası mağara ve tüneller, yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 20 gün sonra tamamen eriyip, kaybolması beklenen kardan mağara ve tünelleri görüntülemek isteyen doğa fotoğrafçıları bu manzara için zorlu bir yolculuğu göze alıyor.

Sason'dan araçla yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Karayün köyüne ulaşan fotoğraf tutkunları, yarım saatlik zorlu bir tırmanışa geçiyor.

Zorlu yolculuğun ardından bölgeye ulaşan amatör fotoğrafçılar, hayranlık uyandıran manzarayı objektife yansıtıyor.

Kardan mağaraları yöre sakinleri kadar, yaylalarda hayvanlarını otlatan göçerler de serinlemek için tercih ediyor.

'DOĞA HARİKASINI GÖRMEK İSTEYEN HERKESİ KÖYÜMÜZE BEKLİYORUZ'

Karayün köyü muhtarı Mehmet Bas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardan oluşan mağara ve tünellerin doğa harikası olduğunu söyledi.

Herkesi köylerine davet eden Bas, "Burada kar 8 metreye kadar ulaşıyor. Bazen çığdan dolayı 15 metreye kadar kar kalınlığı yükseliyor. Kışın çok zorluk çekiyoruz ama yazları bu manzaranın oluşması zorlukları unutturuyor. Bu doğa harikasını görmek isteyen herkesi köyümüze bekliyoruz." dedi.

'HAVA SICAKLIĞI 30 DERECE, MAĞARANIN İÇİ EKSİLERDE'

Fotoğrafçılardan Tarhan İrtem, gördükleri manzaranın yolculukları sırasında yaşadıkları tüm zorlukları unutturduğunu belirtti.

Yılın belirli döneminde oluşan ve kısıtlı zamanda görüntülenebilen eşsiz manzaranın mutlaka görülmesi gerektiğini dile getiren İrtem, "Sason'un en yüksek köylerinden Karayün'de oluşan kar mağaralarını görüntülemek için geldik. Dışarıda hava sıcaklığı 30 derece, mağaranın içi eksilerde. Mağaranın içi oldukça soğuk. Kışın 10 metreye kadar kar yağdığı söyleniyor. Yaz aylarında ise karın erimesiyle bu kar mağaraları oluşuyor. Amacımız hem görüntülemek hem de buranın tanıtımına katkı sağlamak." diye konuştu.

'HARİKA BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIK'

Sabahattin Atalay ise mağaraların yüksekliğinin 3 metre, uzunluğunun ise 50 metreden başlayıp, 100 metreye kadar ulaştığını aktardı.

Bu eşsiz manzaranın mutlaka görülmesi gerektiğini, doğa oluşumlarının turizme de kazandırılabileceğini kaydeden Atalay, "Bölgenin en yüksek dağı olan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda, Karayün köyündeki kar mağaralarına ulaştık. Zorlu bir yolculuğun ardından harika bir manzara ile karşılaştık." ifadelerini kullandı.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman sason Mağara tünel kar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eksi derece fazla galiba, ama dışarda 30-45 dereceyi bulan sıcaklık mağaralarda 10-20 derece olur. bazı mağaralarda nemli olur ozamanda 20 derece 40 derece hisedilir bunları bilmek çobanın işi, metro petrololijilere gerek yok. keçiler, koyunlar inekler hele öküzler bayram ederler mağarada, öyle öğlete doğru götür önce güzel bir derete götür sularını içsinler sonra doğru mağaraya
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