Burçin Orhon dışarı çıkmak zorunda kalınca...

Ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabı üzerinden renkli paylaşımlara imza atan Burçin Orhon, geride bıraktığımız gün ev yapımı maskesi ile takipçilerinin karşısına çıkmıştı.

Corona virüsü salgınından korunmak adına son derece dikkatli davranan Orhon, halletmesi gereken bir işi çıktığından karantinasını bozması gerektiğini söylediği paylaşımında tedbirleri elden bırakmadığını göstermek adına hazırlıklara sabahın yedisinde başladığını paylaştı.

Burçin Orhon yaptığı hazırlıklarla ilgili şunları yazdı:

“Günler günler evde otur. Şimdi basit bir iş için merkeze inmem gerek. Bu saatten hazırlanmaya başladım. Büyük macera. Gitmişken bütün işleri halletme telaşı. Gittiğim yerde kendimi koruma önlemleri. Listeler. Hayatın dokusu tümden değişti. Sosyal mesafe kalıcı. Sosyal medya devam.”

