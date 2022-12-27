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Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

27.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, radikal bir karar aldı. Uzun yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Burçin Terzioğlu'nun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun imajını beğenirken bazıları da beğenmedi.

Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği "Ayşegül" karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, bir süredir herhangi projede rol almıyor.

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BURÇİN TERZİOĞLU SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Özel hayatını da magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden güzel oyuncu, aldığı radikal kararla adından söz ettirdi. Kızıl saçlarından vazgeçen ünlü oyuncu saçlarını sarıya boyadı. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

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Güzel oyuncunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları sarı saçı çok beğenirken bazıları da eski haline dönmesini söyledi.

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