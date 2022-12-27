Burçin Terzioğlu imaj değiştirdi! Bambaşka biri oldu

Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği "Ayşegül" karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, bir süredir herhangi projede rol almıyor.

BURÇİN TERZİOĞLU SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Özel hayatını da magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden güzel oyuncu, aldığı radikal kararla adından söz ettirdi. Kızıl saçlarından vazgeçen ünlü oyuncu saçlarını sarıya boyadı. Ünlü oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları sarı saçı çok beğenirken bazıları da eski haline dönmesini söyledi.

