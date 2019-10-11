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Burçin Terzioğlu Kurşun dizisindeki gazeteci Leyla rolünü anlattı! Kurşun ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 11.10.2019 20:11 | Son Güncelleme

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un yeni dizisi “Kurşun”da cesur ve korkusuz gazeteci Leyla’yı canlandıran Burçin Terzioğlu, rolünü ve karakterine nasıl hazırlandığını anlattı. Peki Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir? İşte Kurşun 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Burçin Terzioğlu Kurşun dizisindeki gazeteci Leyla rolünü anlattı! Kurşun ne zaman başlıyor?

Makyajı, kostümü, saçı ve stylingi ile 70’li yıllara geri dönen Burçin Terzioğlu, Kurşun dizisindeki yeni karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dönem dizisi olan Kurşun'da güçlü bir gazeteciyi oynamanın kendisine çok cazip geldiğini belirten Burçin Terzioğlu, 70’li yılların haber ve fotoğraflarını inceleyerek ön hazırlık yaptığını söyledi.

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Leyla karakterinin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden başarılı oyuncu, rolünü ise şöyle anlattı: “70’li yılların Türkiye’sinde kendini dürüst ve gerçek haberler yapmaya adamış, ailesinin içinde yaşadığı tüm çıkmazlar ve acımasızlıklara rağmen direnmiş, gücünü hiç kaybetmemiş, yanlış yollara sapmamış ve bunun mücadelesini verirken hep yalnız kalmış, tek başına savaşmış, korkularından aşık bile olamamış genç bir gazeteci Leyla Devrim. Çözülemez sorunlar karşısında koruyabildiği cesareti ve dirayeti karakteri, renkli ve tutkulu bir hale getiriyor. Dönemin sıkıntılı zamanlarını anlatma şekli, adaleti savunurken verdiği savaşın içindeki kısmi yenilgilere bakışı senaryoda çok gerçekçi anlatılmış. Bu da Leyla’yı sevmemde büyük etki sağladı.”

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Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

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KURŞUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde oynadığı Kurşun dizisi 23 Ekim Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında olacak.

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KURŞUN 1. BÖLÜM FRAGMANI

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.


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