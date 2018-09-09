MAGAZİN

Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin'den romantik paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 23:06 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Yetkin eşiyle yatta sarılarak uyudukları fotoğrafı paylaşarak, 'Güneşi yiyince uyumuşuz' notunu yazdı.

Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin'den romantik paylaşım

Burcu Biricik ile Emre Yetkin çiftinin mutlu evlilikleri devam devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptıkları romantik paylaşımlarıyla ise takipçilerini adete kendilerine hayran bırakıyorlar. Ünlü çiftin romantik paylaşımlarına bir yeni Emre Yetkin'den geldi.

"GÜNEŞİ YİYİNCE UYUMUŞUZ"
Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin tarafından paylaşılan fotoğraf magazin gündeminde çok konuşuldu. Yetkin, paylaşımına, "Güneşi yiyince uyumuşuz" notunu yazdı. Yetkin'in bir takipçisi paylaşımın altına, "Hayalimdeki manzarayı gerçekleştirmişler ya çok muhteşem. Her zaman mutlu olun." yorumunu yaptı.

burcu

PARTNERErkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...Erkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...
Ebru Gündeş TEV'in kampanyası çocukluk fotoğrafını paylaştıEbru Gündeş TEV'in kampanyası çocukluk fotoğrafını paylaştı
Selin Denizli ikinci kez anne oldu Selin Denizli ikinci kez anne oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Emre Yetkin

En Çok Okunan Haberler

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Süper Lig'de en çok maaş alan yerli futbolcular

Süper Lig'de en çok maaş alan yerli futbolcular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiğdem Batur evliliğe ilk adımı attı

Çiğdem Batur evliliğe ilk adımı attı

Pelin Akil ve Anıl Altan'dan sürpriz proje

Pelin Akil ve Anıl Altan'dan sürpriz proje

Yalın'ın Amerika anısı güldürdü!

Yalın'ın Amerika anısı güldürdü!

Serdar Ortaç ve Doğukan Manço üzüm suyu çıkardı

Serdar Ortaç ve Doğukan Manço üzüm suyu çıkardı

Sahnede baygınlık geçiren Ziynet Sali sağlık durumunu açıkladı

Sahnede baygınlık geçiren Ziynet Sali sağlık durumunu açıkladı

İzmir’de Haluk Levent rüzgarı esti

İzmir’de Haluk Levent rüzgarı esti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.