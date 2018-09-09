Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin'den romantik paylaşım

Burcu Biricik ile Emre Yetkin çiftinin mutlu evlilikleri devam devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptıkları romantik paylaşımlarıyla ise takipçilerini adete kendilerine hayran bırakıyorlar. Ünlü çiftin romantik paylaşımlarına bir yeni Emre Yetkin'den geldi.

"GÜNEŞİ YİYİNCE UYUMUŞUZ"

Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin tarafından paylaşılan fotoğraf magazin gündeminde çok konuşuldu. Yetkin, paylaşımına, "Güneşi yiyince uyumuşuz" notunu yazdı. Yetkin'in bir takipçisi paylaşımın altına, "Hayalimdeki manzarayı gerçekleştirmişler ya çok muhteşem. Her zaman mutlu olun." yorumunu yaptı.





