Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güzelliği ile baş döndürüyor

Kırmızı Oda dizisi gibi Gülseren Budayıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız, Nisan ayında izleyici ile buluşacak. Burcu Biricik, gerçek bir aşk hikayesini anlatan dizide başrol oyuncusu olarak yer alacak. BURCU BİRİCİK KİMDİR? Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro Festivali'nde ödül alan Burcu Biricik, daha sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar verdi. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamlayan Biricik, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Burcu Biricik, 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Burcu Biricik, televizyonda ilk kez 2007 yılında Show TV'de yayımlanan 'Maçolar' dizisindeki yan rolüyle yer aldı. Daha sonra 'Toprağın Günlüğü' kısa filmini çeken Burcu Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayımlanan 'Artiz Mektebi' adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.

Burcu Biricik, 2011'de 'Muhteşem Yüzyıl' ve 2012'de 'Ustura Kemal' dizilerinde küçük roller aldı. 2012 yılında 'Düşman Kardeşler' dizisinde Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırtan sonra 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Beni Böyle Sev' dizisindeki rolüyle izleyiciden beğeni topladı. Burcu Biricik’in ilk dijital dizi denemesi, çekimleri 2020'de tamamlanan 'Fatma' adlı Netflix dizisi oldu. Burcu Biricik, şimdilerde Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı 'Camdaki Kız' dizisinde 'Nalan' karakterine can verecek. “Camdaki Kız” dizisi 1 Nisan 2021 Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de izleyici ile buluşacak. CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU

Nalan, üniversiteden sonra iç mimar olup çalıştığı şirketin sahibinin oğlu Sedat ile evlenir. Ailesinde göremediği sevgiyi Sedat'ta arayan Nalan bir gün olsun mutlu olamaz. Yine her şeyi vardır ama onun istediği şeyler hep manevi açlıktandır. Daha sonra Nalan bebeğini kaybeder ve ciddi bir depresyona girer. Şoförü olan Hayri, Nalan'a ilgisini belli etmeye başlar.