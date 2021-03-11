MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güzelliği ile baş döndürüyor

Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güzelliği ile baş döndürüyor

11.03.2021 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güzelliği ile baş döndürüyor

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde “Boncuk” karakterine can veren Burcu Biricik, yakında ekranlara gelecek olan “Camdaki Kız” dizisinde yer alacak. Burcu Biricik, “Camdaki Kız” dizisinde, Nalan karakterine hayat verecek.

Kırmızı Oda dizisi gibi Gülseren Budayıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız, Nisan ayında izleyici ile buluşacak. Burcu Biricik, gerçek bir aşk hikayesini anlatan dizide başrol oyuncusu olarak yer alacak.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro Festivali'nde ödül alan Burcu Biricik, daha sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar verdi.

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamlayan Biricik, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Burcu Biricik, 2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Burcu Biricik, televizyonda ilk kez 2007 yılında Show TV'de yayımlanan 'Maçolar' dizisindeki yan rolüyle yer aldı. Daha sonra 'Toprağın Günlüğü' kısa filmini çeken Burcu Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayımlanan 'Artiz Mektebi' adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.

burcu 1

Burcu Biricik, 2011'de 'Muhteşem Yüzyıl' ve 2012'de 'Ustura Kemal' dizilerinde küçük roller aldı. 2012 yılında 'Düşman Kardeşler' dizisinde Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırtan sonra 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Beni Böyle Sev' dizisindeki rolüyle izleyiciden beğeni topladı. Burcu Biricik’in ilk dijital dizi denemesi, çekimleri 2020'de tamamlanan 'Fatma' adlı Netflix dizisi oldu.

Burcu Biricik, şimdilerde Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı 'Camdaki Kız' dizisinde 'Nalan' karakterine can verecek. “Camdaki Kız” dizisi 1 Nisan 2021 Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de izleyici ile buluşacak.

burcu

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU
Nalan, üniversiteden sonra iç mimar olup çalıştığı şirketin sahibinin oğlu Sedat ile evlenir. Ailesinde göremediği sevgiyi Sedat'ta arayan Nalan bir gün olsun mutlu olamaz. Yine her şeyi vardır ama onun istediği şeyler hep manevi açlıktandır. Daha sonra Nalan bebeğini kaybeder ve ciddi bir depresyona girer. Şoförü olan Hayri, Nalan'a ilgisini belli etmeye başlar.

Nalan, Sedat ile boşanıp lüks hayatını bırakıp Hayri ile ilişki yaşamaya başlar. Hayri'nin onu kısıtlaması ona bir sevgi belirtisi gibi gelir ve sevildiğini hisseder. Sonradan Hayri'nin evli ve üç çocuğu olduğunu öğrenir. Daha sonra Hayri, Laz Kızı adında başka birine aşık olur ve Nalan'dan ayrılmak ister. Laz Kızı, Hayri'nin evli olduğunu öğrendiğince onu öldürür. Nalan kendine yeni bir hayat kurar.

CAMDAKİ KIZ FRAGMAN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Kostüm asistanı adliyeye koştu! 'Karavanda...'Kostüm asistanı adliyeye koştu! 'Karavanda...'
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Acı gerçek! 'İhmal etmiş, gitmek istememiş'

Acı gerçek! 'İhmal etmiş, gitmek istememiş'

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Ölüm haberi herkesi yıktı! Sağlık bakanı duyurdu

Ölüm haberi herkesi yıktı! Sağlık bakanı duyurdu

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Diğer Haberler

Karahan Çantay’ın son röportajı ortaya çıktı! Türkiye'yi neden terk etti?

Türkiye'yi terk etme sebebini böyle açıklamış

Gizem Güven hamile mi? Herkes sorunca yanıtladı

Fotoğrafı olay oldu! Hamile mi?

Alexander Wang tacizi kabul etti! 'Pişmanım'

Alexander Wang tacizi kabul etti! 'Pişmanım'

Masumiyet setinde şoke eden olay! Deniz Çakır hakkında suç duyurusu

Kostüm asistanı adliyeye koştu! 'Karavanda...'

Nicole Scherzinger, kasıklarına kadar açtı

Ünlü şarkıcı kasıklarına kadar açtı

YouTuber Ezgi Fındık Mısır'da camide imam nikahına katıldı! Tepki çeken paylaşım

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.