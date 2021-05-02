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Burcu Biricik paylaşımıyla beğeni topladı

02.05.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatma dizisinde otizmli bir çocuğun annesini canlandıran Burcu Biricik, doğum günü için hediye göndermek isteyenlere yardım vakfını adres gösterdi.

Burcu Biricik paylaşımıyla beğeni topladı

Ünlü oyuncu, rol gereği de olsa bir otizmli annesinin neler yaşadığını anladığını söyleyerek, takipçilerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) yardım çağrısı yaptı.

"BENİM İÇİN EN GÜZEL HEDİYE BU OLACAKTIR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Biricik, "Canlarım eşim dostlarım sevenlerim sevmeyenlerim. Malum doğum günüm geliyor belki içinizden bir hediye almak gerekirse diye bunu da şöyle şuraya bırakıyorum. Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını ne çaresiz durumlara düştüğünü gördüm, yaşadım ve hissettim. Küçük büyük fark etmez benim için en güzel hediye bu olacaktır. Şimdiden teşekkürler" mesajını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik
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