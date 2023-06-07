Burcu Biricik reklam ücretini bağışladı! Milyonluk reklam ücreti dudak uçuklattı

Hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle adından bahsettiren Burcu Biricik son olarak Camdaki Kız'da canlandırdığı Nalan rolüyle akıllara kazınmıştı. Bir kozmetik firmasıyla reklam anlaşması yapan oyuncu aldığı ücreti kız çocuklarının eğitimi için vakfa bağışladı.

ÖRNEK DAVRANIŞ

34 yaşındaki Burcu Biricik bir kozmetik markasıyla bir yıllık reklam anlaşması yaptı.

Bu anlaşmadan 2 milyon TL kazanan Burcu Biricik, kazandığı ücreti vakfa bağışladı.

Kendisi de babasız büyüyen Biricik, kız çocuklarına olan hassasiyetini belli etti.

Burcu Biricik'in bağışladığı 2 milyon TL kız çocuklarının eğitimi için faaliyet gösteren bir vakıf tarafından kullanılacak.

BABASIYLA HİÇ GÖRÜŞMEDİ

Annesi ve babası çok küçük yaşta boşanan Burcu Biricik, bugüne dek babasıyla hiç görüşmedi. Anneannesi, dedesi ve dayısıyla büyüyen oyuncu, okul masraflarını karşılamak için garsonluk ve palyaçoluk yaptı. Ağabeyinin kendisini okutmak için liseden sonra çalışmak zorunda kaldığını söyledi.



