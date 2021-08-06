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Burcu Biricik Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi! "Ben vatanına aşık..."

06.08.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin başarılı oyuncusu Burcu Biricik, Yeni Asır gazetesinin kendisini hedef göstermesine sessiz kalmadı. Biricik açıklamasında "Ben vatanıma aşığım" dedi.

Burcu Biricik Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi! "Ben vatanına aşık..."

Yeni Asır Gazetesi, "HelpTurkey" kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlüleri manşete taşıyıp hedef gösterince tepki çekti.

Camdaki Kız dizisiyle ekranda olan Burcu Biricik bu ithama sessiz kalmadı.

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Biricik bir paylaşım yaparak tepki gösterdi ve şunları söyledi:

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"İtham edildiğim şeyin tersine ben vatanına aşık, sırf bu yüzden tek bir canın dahi canı yanmasın, tek bir güzelliği bozulmasın diye çabalayan ve elinden geldiğince yardım etmeye çalışan bir vatandaşım. Umarım küçük de olsa bölgedeki birinin bir ihtiyacına, bir ağaca, bir hayvana dokunmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Ezgi Mola
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