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Burcu Çağrı Emre Altuğ'u ifşa etti! Tüm özellerini paylaştı

01.03.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Burcu Çağrı Emre Altuğ'u ifşa etti! Tüm özellerini paylaştı

Eski manken Burcu Çağrı, dört yıldır birlikte olduklarını iddia ettiği şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ’un, “Benim o kişiyle bir ilgim yok” sözlerine verdiği yanıtla olay oldu. Burcu Çağrı ünlü şarkıcıyı adeta ifşa etti.

Burcu Çağrı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım yapmıştı. Emre Altuğ’u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç’ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini eklemişti.

"HADİ SÖYLE GERÇEKLERİ"

Burcu Çağrı paylaşımına şunları yazmıştı: "Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla. Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum...

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Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri."

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Ortaköy’deki bir motosiklet dükkanında görüntülenen Emre Altuğ, Burcu Çağrı ile aşk yaşadığına dair haberler hatırlatılınca dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

50 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun, “Benim o kişiyle bir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil” şeklindeki sözlerine Burcu Çağrı'nın ne diyeceği merak konusu olmuştu.

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"YALANCI KONUMUNA DÜŞÜRÜLDÜM"

Burcu Çağrı eski sevgilisini ifşa etti. Çağrı Emre Altuğ ile arkadaş ortamında çekilen fotoğraflarını ve isimlerini taşıyan uçak biletlerini sosyal medya hesabından paylaşmasıyla dikkat çekti.

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Eski manken, “Beni tanıyan ve seven yakınlarımın nezdinde yalancı konumuna düşürülmeye çalışıldığım için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim” mesajını yazdı.

"DÖRT YILDIR BİRLİKTEYDİK"

Burcu Çağrı, daha önce yaptığı açıklamada, "Dört yıldır birlikteydik. Kimse ilişkimizi yok sayamaz. Bütün çevresi biliyordu. Fakat ayrıldık” ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel, Emre Altuğ,
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kadının kafası bir değişik madde kullanıyor sanırım ????
iyi olmuş az bile yapmıs kadın ne sanıyor ki kendini çağladan korkuyor heralde

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