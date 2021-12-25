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Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le ilk kez el ele görüntülendi

25.12.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonların vazgeçilmez yüzü Burcu Esmersoy uzun bir aradan sonra ilk kez yeni bir ilişkiye yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülenen 45 yaşındaki Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük olan 30 yaşındaki Nazım Akmandil bu sefer kameralar önünde rahat davrandı.

Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le ilk kez el ele görüntülendi

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, 2019 yılında boşandığı iş insanı Berk Suyabatmaz’dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz günlerde yazılımcı Nazım Akmandil ile görüntülendi. Aralarında 15 yaş fark olan ikili, bu sefer kameralar karşısında oldukça rahat tavırlar sergiledi.

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45 yaşındaki sunucu ile 30 yaşındaki yazılımcı sevgilisi Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülendi. Snob Magazin’in haberine göre; Burcu Esmersoy ilişkisi hakkında yöneltilen sorulara, "Bu ilişki bana çok iyi geldi. Sanki uzun yıllardır birlikteymişiz gibi hissediyorum" şeklinde yanıt verdi.

EVLİLİK SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Esmersoy, 'Yeniden evlenecek misiniz?' şeklindeki bir soruya "O konuları açmayalım arkadaşlar" cevabını verdi.

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Ünlü sunucu, '2022'yi nerede karşılayacaksınız?' sorusuna, "Benim bilgim yok. Sevgilime teslim oldum. O nereye götürmek isterse oraya giderim" diyerek dikkat çekti.

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

Burcu Esmersoy’un sevgilisi Nazım Akmandil, Türkiye’de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı.

Esmersoy'un sevgilisinden 15 yaş büyük olması sosyal medyada gündem oldu.


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Burcu Esmersoy
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