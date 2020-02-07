MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy'dan Berk Suyatbatmaz kararı

Burcu Esmersoy'dan Berk Suyatbatmaz kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde eski eşiyle ilgili söylediği sözlerle gündeme gelen Burcu Esmersoy artık eski eşi Berk Suyatbatmaz ile ilgili konuşmama kararı aldığını söyledi.

Burcu Esmersoy'dan Berk Suyatbatmaz kararı

Uzun süredir eski eşi Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç’ın fotoğraflarını beğenmesi ve son olarak da “Çağırırlarsa düğünlerine giderim” açıklaması ile magazin gündeminde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı.

‘ARTIK CEVAP VERMEYECEĞİM’

Muhabirlerin eski eşi ile ilgili sorduğu soruları cevapsız bırakan deneyimli sunucu, “Artık bu konuda sessiz kalmaya karar verdim. O konudaki sorularınıza cevap vermeyeceğim, teşekkür ederim” dedi.

Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak eski eşi Esmersoy’a tepki göstermiş ve “Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum!” demişti. (Sözcü)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştıŞampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy, Burcu Esmersoy berk suyabatmaz,

En Çok Okunan Haberler

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

'Ben kendimi beğeniyorsam...' diyerek paylaştı

'Ben kendimi beğeniyorsam...' diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İpek Tanrıyar'dan karnı burnunda ilk poz

İpek Tanrıyar'dan karnı burnunda ilk poz

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık Serhat Akın ile el sıkıştı!

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Yeşim Salkım kendisine hakaret eden takipçisini affetmedi!

Hakaret eden takipçisini affetmedi!

Burcu Esmersoy ünlüler dünyasını ikiye böldü!

Burcu Esmersoy ünlüler dünyasını ikiye böldü!

Yasak Elma'nın Yağmur'u Ege Kökenli'den estetik itirafı

Yasak Elma'nın Yağmur'undan estetik itirafı

Ocak ayında en çok hangi diziler konuşuldu?

Ocak ayında en çok hangi diziler konuşuldu?

Brooklyn Beckham modaya uydu! Ojeli tırnakları dikkat çekti

David Beckham'in oğlu ojeli tırnaklarıyla dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.