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Burcu Esmersoy'dan mayolu yaza veda pozları!

13.09.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaz sezonunu kapadığını Instagram hesabından duyurdu. 44 yaşındaki Esmersoy'un, fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Burcu Esmersoy'dan mayolu yaza veda pozları!

Yaz mevsiminin bitmesinin ardından televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları işleri nedeniyle İstanbul'a dönerken, kimi de pandemi nedeniyle geç açılan yaz sezonunu uzattı. Denize erken veda edemeyen isimlerden biri de Burcu Esmersoy oldu.

Ancak ünlü sunucu da uzatmalı tatilini noktaladığını duyurdu. Esmersoy, paylaştığı mayolu fotoğraflarına 'yaz sonu raporu' notunu düştü.

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44 yaşındaki sunucunun paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.

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"SABAH 5'TE UYANIYORUM"

Esmersoy, "Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30’da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8’de kapanıyor. 9.30-10.00’da yatıyorum. Sabah 5’te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme" diyor.

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Sahne kıyafetiyle yine dikkatleri çekti!Sahne kıyafetiyle yine dikkatleri çekti!
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Burcu Esmersoy Instagram
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