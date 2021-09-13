Burcu Esmersoy'dan mayolu yaza veda pozları!

Yaz mevsiminin bitmesinin ardından televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları işleri nedeniyle İstanbul'a dönerken, kimi de pandemi nedeniyle geç açılan yaz sezonunu uzattı. Denize erken veda edemeyen isimlerden biri de Burcu Esmersoy oldu.

Ancak ünlü sunucu da uzatmalı tatilini noktaladığını duyurdu. Esmersoy, paylaştığı mayolu fotoğraflarına 'yaz sonu raporu' notunu düştü.

44 yaşındaki sunucunun paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.

"SABAH 5'TE UYANIYORUM"

Esmersoy, "Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30’da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8’de kapanıyor. 9.30-10.00’da yatıyorum. Sabah 5’te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme" diyor.

