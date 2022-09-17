Burcu Esmersoy dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Burcu Esmersoy sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hem TikTok'da ürettiği içerikleriyle hem de Instagram'da paylaştığı pozlarıyla oldukça seviliyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Esmersoy, siyah elbisesiyle çekildiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

SİYAH MİNİ ELBİSESİ OLAY!

Paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Burcu Esmersoy bu kez dekolteli siyah elbisesiyle pozlarını takipçileriyle paylaştı.

45 yaşında olan Burcu Esmersoy hem güzelliği hem de fiziğiyle adeta gençlere taş çıkarıyor.

Güzel sunucu görenleri kendine hayran bırakarak sosyal medyayı salladı.

Esmersoy'un bu paylaşımlarına takipçilerinden "Mükemmel" "Sen melek misin?" "Güzellik" şeklinde yorumlar geldi.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Burcu Esmersoy giyim tarzıyla da dikkat çekiyor.

Gerçek adı Kamile Burcu Esmersoy olan sunucu ve model, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumludur.

Burcu Esmersoy'un Instagram hesabında yaptığı diğer paylaşımları;



