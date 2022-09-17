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Burcu Esmersoy dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

17.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Esmersoy sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlülerden biri. Sunucu ve model olan Esmersoy güzelliğiyle takipçilerinin dikkatini çekiyor. Burcu Esmersoy son olarak paylaştığı siyah mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

Burcu Esmersoy dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Burcu Esmersoy sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hem TikTok'da ürettiği içerikleriyle hem de Instagram'da paylaştığı pozlarıyla oldukça seviliyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Esmersoy, siyah elbisesiyle çekildiği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

SİYAH MİNİ ELBİSESİ OLAY!

Paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Burcu Esmersoy bu kez dekolteli siyah elbisesiyle pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Burcu Esmersoy dekolteli siyah elbisesi

45 yaşında olan Burcu Esmersoy hem güzelliği hem de fiziğiyle adeta gençlere taş çıkarıyor.

Burcu Esmersoy dekolteli siyah elbisesi 2

Güzel sunucu görenleri kendine hayran bırakarak sosyal medyayı salladı.

Burcu Esmersoy dekolteli siyah elbisesi 3

Esmersoy'un bu paylaşımlarına takipçilerinden "Mükemmel" "Sen melek misin?" "Güzellik" şeklinde yorumlar geldi.

Burcu Esmersoy dekolteli siyah elbisesi 4

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Burcu Esmersoy giyim tarzıyla da dikkat çekiyor.

Burcu Esmersoy dekolteli siyah elbisesi 5

Gerçek adı Kamile Burcu Esmersoy olan sunucu ve model, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumludur.

Burcu Esmersoy dekolteli siyah elbisesi 6

Burcu Esmersoy'un Instagram hesabında yaptığı diğer paylaşımları;

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Burcu Esmersoy kahverengi

Burcu Esmersoy yeşil tam ekran

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sosyal medya tiktok Burcu Esmersoy Instagram
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