Burcu Esmersoy ifşa etti; takipçilerini uyardı

Özellikle son zamanlarda artan dijital dolandırıcılık konusunda pek çok isim mağduriyet yaşıyor. Bu dolandırıcılık yöntemi için ünlüleri kullanan dolandırıcılar pek çok insanın canını yakabiliyor.

Bu konuda takipçilerini uyarmayı kendilerine görev bilen ünlü isimler ellerinden geleni yapıyor.

Sunucu Burcu Esmersoy da benzer bir dijital dolandırıcılık olayı ile karşılaşınca bunu yaptığı paylaşım üzerinden ifşa edip takipçilerini uyardı. Esmersoy paylaşımında "ya yerlerse diye herkese yolluyorsunuz ama bence yakın zamanda başınıza hak ettiğiniz bela gelir" dedi.

İşte Esmersoy’un o paylaşımları:





