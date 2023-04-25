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Burcu Esmersoy stil önerisi verirken sütyenini çıkardı! Sosyal medya yıkıldı

25.04.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy bu defa Instagram sayfası üzerinden stil önerisi verdiği bir video ile gündeme geldi. Esmersoy eşarp ile farklı stil önerileri verirken sütyenini çıkardı. Ünlü ismin bu videosuna yorum yağdı.

Burcu Esmersoy stil önerisi verirken sütyenini çıkardı! Sosyal medya yıkıldı

Son dönemlerde gördüğü psikolojik tedavi sonrasında sosyal medyaya zorunlu olarak ara veren Esmersoy, son paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan Burcu Esmersoy bu defa stil önerisi verdiği bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esmersoy'un 'Eşarplar nasıl şekillendirilir/yaz sürümü' notu ile paylaştığı stil önerisi videosuna binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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Videoda Esmersoy'un sütyenini çıkardığı anlar ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

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Ünlü sunucuya sosyal medyada; 'Olay eşarpta değil arkadaşlar, bakalım beğenelim olaysız dağılalım', 'Kahvaltı edecektim vazgeçtim', 'Yalnız bazılarımıza bu işlem için eşarp yetmez' gibi yorumlar yapıldı.

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Burcu Esmersoy sosyal medya sevgilisi

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