Burcu Esmersoy stil önerisi verirken sütyenini çıkardı! Sosyal medya yıkıldı

Son dönemlerde gördüğü psikolojik tedavi sonrasında sosyal medyaya zorunlu olarak ara veren Esmersoy, son paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan Burcu Esmersoy bu defa stil önerisi verdiği bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Esmersoy'un 'Eşarplar nasıl şekillendirilir/yaz sürümü' notu ile paylaştığı stil önerisi videosuna binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Videoda Esmersoy'un sütyenini çıkardığı anlar ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Ünlü sunucuya sosyal medyada; 'Olay eşarpta değil arkadaşlar, bakalım beğenelim olaysız dağılalım', 'Kahvaltı edecektim vazgeçtim', 'Yalnız bazılarımıza bu işlem için eşarp yetmez' gibi yorumlar yapıldı.

