Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı! "Aşk bu olsa gerek"

Burcu Esmersoy kendinden 16 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile bugün akşam saatlerinde İtalya'da evlendi. Sade bir tören tercih eden ünlü çiftin ağladığı dakikalar gündem oldu.

Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil'e olan aşkını uzun sürenin sonunda ilan etmiş ve evleneceklerini açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün düğün öncesi parti düzenleyen ünlü çift, bugün dünya evine girdi.

İtalya'nın Portofino kentinde, yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin salona girerkenki yaşadıkları olay oldu.

'AŞK BU DEMEK'

Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti.

Ünlü çift salona girmeden birbirine bakarak ağlamaya başladı.

O anları gören kullanıcılar 'Aşk bu demek', 'Aşık kadın aşık erkek böyle oluyor', 'Çok mutlu ol Burcu', 'Mutluluk gözlerinden okunuyor' gibi yorumlarda bulundular.





