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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı! "Aşk bu olsa gerek"

02.09.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtal'da dünya evine girdi. Nikah öncesi birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı. Kameraya yansıyan o anlar görenleri oldukça duygulandırdı.

Burcu Esmersoy kendinden 16 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil ile bugün akşam saatlerinde İtalya'da evlendi. Sade bir tören tercih eden ünlü çiftin ağladığı dakikalar gündem oldu.

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Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil'e olan aşkını uzun sürenin sonunda ilan etmiş ve evleneceklerini açıklamıştı.

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Geçtiğimiz gün düğün öncesi parti düzenleyen ünlü çift, bugün dünya evine girdi.

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İtalya'nın Portofino kentinde, yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin salona girerkenki yaşadıkları olay oldu.

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'AŞK BU DEMEK'

Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti.

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Ünlü çift salona girmeden birbirine bakarak ağlamaya başladı.

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O anları gören kullanıcılar 'Aşk bu demek', 'Aşık kadın aşık erkek böyle oluyor', 'Çok mutlu ol Burcu', 'Mutluluk gözlerinden okunuyor' gibi yorumlarda bulundular.

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Burcu Esmersoy nazım akmandil Manken sevgilisi

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