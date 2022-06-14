Burcu Kara büyük oğlunun mezuniyet töreninde!

2016'da Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Mutlu birlikteliğini sürdüren çiftten Parlak'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, ortaokuldan mezun oldu.

Fırat Parlak'ın oyuncu eşi, mezuniyet töreninde Ömer'i yalnız bırakmadı. Minik Ali ise elinde ağabeyinin diploması ile poz verdi.



"BÜYÜK OĞLUMUZ MEZUN OLDU"

Bu özel günden fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlayan Burcu Kara, gönderilerine, "Büyük oğlumuz, Ali'nin biricik ağabeyi Ömer, ortaokuldan mezun oldu. İlk kez cübbe giydi. Ne duygusal işler bunlar... Hepsi iyi günler görsün, iyi insanlarla karşılaşsın... Ülkemize, dünyamıza, kendilerine güzellikler getirsinler. Umudumuz da duamız da onlar için. Yolun hep hayırlarla kesişsin Ömer'ciğim." ifadelerini not düştü.

