MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Kara büyük oğlunun mezuniyet töreninde!

Burcu Kara büyük oğlunun mezuniyet töreninde!

14.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burcu Kara, eşi Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer'in mezuniyet törenine katıldı. Törenden fotoğrafları paylaşan Kara, "Büyük oğlumuz, Ali'nin biricik ağabeyi Ömer, ortaokuldan mezun oldu. İlk kez cübbe giydi. Ne duygusal işler bunlar..." notunu düştü.

Burcu Kara büyük oğlunun mezuniyet töreninde!

2016'da Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Mutlu birlikteliğini sürdüren çiftten Parlak'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, ortaokuldan mezun oldu.

3469639_816af8e3a310d15a2d3813554cdb2518_640x640

Fırat Parlak'ın oyuncu eşi, mezuniyet töreninde Ömer'i yalnız bırakmadı. Minik Ali ise elinde ağabeyinin diploması ile poz verdi.
3469639_844a297c906228b35c6a67bdd60f0311_640x640

"BÜYÜK OĞLUMUZ MEZUN OLDU"

Bu özel günden fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlayan Burcu Kara, gönderilerine, "Büyük oğlumuz, Ali'nin biricik ağabeyi Ömer, ortaokuldan mezun oldu. İlk kez cübbe giydi. Ne duygusal işler bunlar... Hepsi iyi günler görsün, iyi insanlarla karşılaşsın... Ülkemize, dünyamıza, kendilerine güzellikler getirsinler. Umudumuz da duamız da onlar için. Yolun hep hayırlarla kesişsin Ömer'ciğim." ifadelerini not düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! Hande Doğandemir kayaların üstünden yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi!
Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dediSunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi
Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi! "Ne hatun be"Simge Sağın sahne kıyafetiyle yine büyüledi! "Ne hatun be"
Anahtar Kelimeler:
Burcu Kara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

TD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini

TD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

İlginizi Çekebilir

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Yem diye tanıtıldı! Ölümcül zehirli, toprağı verimsiz hale getiriyor...

Yem diye tanıtıldı! Ölümcül zehirli, toprağı verimsiz hale getiriyor...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.