MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Kara oğlu Ali'yi paylaştı! Bebeğinin hastalığını açıkladı! 'Zamanla geçebilir, geçmeyebilir'

Burcu Kara oğlu Ali'yi paylaştı! Bebeğinin hastalığını açıkladı! 'Zamanla geçebilir, geçmeyebilir'

08.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen, Ali Çınar ve Can adında iki oğlu bulunan Burcu Kara, son yıllarda doğayla iç içe bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Bursa'daki köyünden sık sık paylaşımlar yapan Burcu Kara şimdi de oğlu Ali'nin hastalığıyla gündem oldu. Oğlu ile fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu bebeğinin hastalığını açıkladı.

Hakim, Kırmızı Oda, Kördüğüm, Milat, Tatar Ramazan, Tozlu Yollar, Haziran Gecesi gibi birçok başarılı projede yer alan Burcu Kara hayat verdiği rollerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen ünlü oyuncu şimdi iki çocuk annesi.

Son yıllarda gözlerden uzak doğa ile iç içe bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu büyük oğlu Ali'nin hastalığıyla gündem oldu. Oğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Burcu Kara oğlunun gözündeki hastalığı açıkladı.

Burcu Kara 1

Kara, Ali’nin bebekken gözünde tümör çıktığını anlattı ve şunları söyledi: “Ali’nin sol gözü iki aylıkken şişmeye başladı. Biz bir bakalım dedik, gözlemledik, nazardır dedik, geçer dedik. Sonra daha da büyüdü ve beşinci ayında gözü neredeyse kapandı. Bu süreçte biz tabii çok önemli bir bölge olduğu için, birden fazla doktorun fikrini almak istedik. İlk gittiğimiz doktor hafiften bir telaş yaptı. Karşı odadaki doktora da gidip konuştu. Biz de ister istemez bir ‘n’oluyor?’ dedik. Sonra bize bir açıklama yaptılar ve bunun bir çeşit tümör olduğunu söylediler.

Burcu Kara 2

İsmi ‘hemanjiom’muş. Tabii tadımız kaçtı o anda…. Başka doktorlara da gittik, onlar da aynı açıklamaları yaptı. Çoğu çocukta olabilen, anne karnından itibaren gelişen zararsız bir tümör… Zamanla geçebilir, geçmeyebilir. Ameliyat edilebilir, kortizon tedavisi uygulanabilir gibi seçenekler vardı. Biz beklemeyi seçtik. Zaman gerçekten bir çok şeyi tamir ediyordu çünkü… Aynı son gittiğimiz doktorun dediği gibi oldu. Zamanla küçüldü tümör…. İki, iki buçuk yaşında da tamamen kayboldu çok şükür…”

Burcu Kara ALİ

Burcu Kara neden bu konuyu anlattığını da şu sözlerle ifade etti:
“Özellikle bebek ve çocuklarda, kortizon tedavisi ve ameliyat gibi ciddi kararları vermek için acele etmeyin. Onların vücutları mucize gibi, bir çok şeyi onarabiliyor. Geniz eti de böyle bir konu mesela… Aldırmak kararını vermeden araştırın. Bilirkişi olarak değil ama bu konularda birden çok tecrübesi olan biri olarak size öncelikle sakin kalmanızı önermek istedim. Tabii ki bu konuda tecrübeli bir doktor kontrolünde… Unutmayın ki sizin başınıza ilk kez gelen şeyi onlar belki bininci kez deneyimliyor. Tüm evlatlara sağlıklı bir ömür dilerim…”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay istek! "Benimle kız istemeye gelir misiniz"Olay istek! "Benimle kız istemeye gelir misiniz"
İstanbul'u terk ediyor! Yerleşeceği yeri "Sakin liman" diyerek açıkladıİstanbul'u terk ediyor! Yerleşeceği yeri "Sakin liman" diyerek açıkladı
Skandal olay! Kendisinden 40 yaş büyük komşusundan hamile kaldıSkandal olay! Kendisinden 40 yaş büyük komşusundan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Burcu Kara Oyuncu ünlü oyuncu yaşında fotoğrafı gecesi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.