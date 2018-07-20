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Burcu Kara telefonun su geçirmediğini öğrenince

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

Oyuncu Burcu Kara, eşiyle çıktığı tatilde başlarına gelen talihsiz bir kaza sonrasında eşinin telefonunun su geçirmediğini öğrendi ve olanlar oldu.

Burcu Kara telefonun su geçirmediğini öğrenince

Anne olduktan sonra sosyal medya hesabından bebeği ve çocuk bakımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Burcu Kara şimdilerde eşiyle birlikte tatilin tadını çıkartıyor. Takipçilerine bol bol tatil kareleri gönderen Kara yaptığı son paylaşımda eşinin başına gelen bir talihsizliği yazdı.

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Eşinin denize cep telefonuyla girdiğini söyleyen ve yaşadıklarını anlatan Kara, hikayenin sonunda takipçilerini şaşırttı. İşte Burcu’nun o paylaşımı: “Her şey eşimin denize cebinde telefonla girmesiyle başladı.Biz de bi panik,gitti telefon eyvah durumu.Pirince yatırmalar, fön makinasıyla kurutmalar,sonra ne sağlam telefonmuş diye sevinmeler.Meğer telefon su geçirmiyormuş… Telefonu sadece iş için kullandığından sulu işlerle ilgilenmiyor tabii. Gerçi kendisi bunu benim de öğrenmemden dolayı pek mutlu değil. Bir suda fotoğraf eksikti arkadaş!Ne var aşkım bir de böyle çeksen?”

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Kara tatil

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