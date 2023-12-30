Burcu Kara Türk Bayrağı paylaştı! Atatürk paylaşmadığı için gelen eleştiriye kızdı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da Süper Kupa için karşı karşıya gelmesinden önce Suudi yetkililer, takımların Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya girişine izin vermedi.

İki takım da maça çıkmayarak ülkeye döndü. Atatürk'ün engellenmesine dair tepki gösteren pek çok ünlüden biri de Burcu Kara oldu.

"Her zaman, hep beraber, el ele, omuz omuza olursak, karşımızda kimse duramaz. Ne mutlu Türk'üm diyene!" notuyla Türk Bayrağı paylaşan Kara'ya hiç beklemediği bir tepki geldi.

Burcu Kara bu paylaşıma "Korkma Atatürk'ü paylaşmaktan ekmeğinden olmazsın" yorumunda bulunan bir kişiye anlam veremedi.

Kara bunu diyen kişiye "Pardon!" diyerek tepki gösterdi.







