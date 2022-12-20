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Burcu Kıratlı'dan iddialı seçim! Süper minisi ve dekoltesi olay... "Eteği unutmuşsun"

20.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9'ncu Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu ödülüne layık görülen Burcu Kıratlı, tercih ettiği kıyafetle etkinliğe damga vurdu. Geceye hazırlık yaparken bir paylaşımda bulunan oyuncuyu görenler "Eteği unutmuşsun" yorumlarında bulundu.

Burcu Kıratlı'dan iddialı seçim! Süper minisi ve dekoltesi olay... "Eteği unutmuşsun"

Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı iddialı tarzıyla olay oldu. İlk düğününde de giydiği gelinlikle çok konuşulan Kıratlı ödül gecesine süper minisiyle geldi. Derin göğüs dekoltesi de tercih eden Kıratlı'ya bir bakan bir daha baktı.

2022'nin son etkinliklerinden biri olan Golden Palm Awards ödül gecesi İstanbul'da iş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende "Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu" ödülüne layık görülen Kıratlı, sahneye çıkarak ödülünü aldı.

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Kıratlı'nın tören için tercih ettiği kıyafet de hayli dikkat çekti. Kıratlı'nın geceden yayınladığı flu pozu görenler "Eteğini unutmuşsn" yorumlarında bulundu.

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Burcu Kıratlı Oyuncu Sinan Akçıl döviz ve altın hurda altın gecesi

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