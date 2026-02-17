Ünlü yönetmenle aşk yaşıyor! Fırat Tanış aşka geldi

Son olarak NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisindeki ‘Şakir Paşa’ karakteriyle adından söz ettiren Fırat Tanış, şimdilerde özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor.

2022 yılında 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran ünlü isim boşanmanın ardından gönlünü ünlü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırmıştı.

Uzun bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Fırat Tanış ve Zeynep Günay çifti bu kez aşka geldi. Fırat Tanış, sevgilisi Zeynep Günay ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Zeynep Günay ile fotoğrafını William Shakespeare'e ait olan '116. Sone' şiiri ile paylaşan Fırat Tanış, şu ifadelere yer verdi;

"Mutlu birleşmesine hiçbir engel yok bence

Gerçekten sevenlerin. Sevgi demem sevgiye

Bir döneklik yaparsa bir değişme görünce,

Başka yola saparsa sevgili saptı diye:

Hayır, sevgi besbelli sağlam bir nirengidir,

Boraları gözler de sallanmaz, göğüs gerer,

Gemilere yön veren yıldızların dengidir,

Değeri bilinmeden başı tâtâ göğe erer.

Zamanın soytarısı değildir sevgi asla,

Gül yüzlüler göçse de orağına düşerek

O değişmez kısacık günlerle haftalarla,

Direnir ve katlanır mahşerin ucuna dek.

Yanılıyorsam bunda ve çıkarsa yanlışım,

Ne hiç kimse sevmiştir, ne ben şiir yazmışım."