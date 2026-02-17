MAGAZİN

Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında sayı giderek artıyor. Gece saatlerinde Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor.

Burak Doğan'ın haberine göre; soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edis’in dün akşam yurt dışına çıktığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlarından düzenlenen operasyonda ünlü isimler gözaltına alındı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, fenomen Hakan Kakız'ın aralarında bulunduğu 19 ismin gözaltına alındığı öğrenildi.

