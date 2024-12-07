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Burcu Kıratlı güzellik sırrını açıkladı! Duyanlar şaştı kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 14:34
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez evlenip ayrılan oyuncu Burcu Kıratlı şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak bir davette boy gösteren Kıratlı güzellik sırrını verdi. Burcu Kıratlı'nın açıklamalarını duyanlar şaştı aldı.

Burcu Kıratlı güzellik sırrını açıkladı! Duyanlar şaştı kaldı

Elde Var Hayat, Diriliş Ertuğrul, Aşk ve Mavi ile Yıldızlar Bana Uzak gibi birçok başarılı projede rol alan Burcu Kıratlı, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanmasıyla magazin manşetlerinde uzun süre yer etmişti.

Şimdilerde yeni film hazırlıklarında olan Burcu Kıratlı son olarak bir markanın davetinde kameralara takıldı. Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Kıratlı, güzelliğinin sırrını açıkladı.

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GÜZELLİK SIRRINI VERDİ

'Günlük rutinlerim var. Makyajımı derinlemesine temizliyorum. Cilt bakımlarımı ihmal etmiyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum.' diyen Kıratlı diyet itirafıyla da şaşırttı.

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Güzel oyuncu 'Hayatımda hiç diyet yapmadım. Genetik olarak şanslıyım. Kilo almıyorum, hızlı yakıyorum' sözleriyle adeta kıskandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı
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