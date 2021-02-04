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Burcu Özberk Clubhouse'ta itiraf etti! 'Evlenmeden...'

04.02.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Burcu Özberk Clubhouse'ta itiraf etti! 'Evlenmeden...'

Burcu Özberk Clubhouse'ta itirafıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu Özberk anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını dile getirdi.

Oyuncu Burcu Özberk, son dönemin popüler uygulamalarından olan Clubhouse'taki bir sohbet odasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki Özberk, anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade etti.

"YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız" diyen ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum."

Bir dönem adı Murat Kazancıoğlu ile aşk dedikodularına karışan Özberk, ilişki konusunda seçici olduğunu belirtmişti.

Oyuncu, konuyla ilgili, "Murat benim arkadaşım. Hayatımda biri olduğu zaman saklamam, paylaşırım" açıklamasını yapmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
O çocuğa babalık duygusunu nasıl yaşatacaksın peki, çakma baba mı? bulacaksın. Bu kadar bencillik çok fazla. Masum bir yavuruyu pis duygularınıza alet etmeyin.
yazık

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